Петербургская шахматистка Ольга Карманова в 4-м туре Суперфинала в Барнауле проиграла Екатерине Гольцевой, а единоличным лидером турнира стала набравшая 3,5 очка Лея Гарифуллина

«Питерец.ру» не рад видеть чемпионку города по шахматам Ольгу Карманову на дне турнирной таблицы Суперфинала, очередной тур которого завершился сегодня в Барнауле. Набравшая 1 очко за 4 тура (ничьи с Дарьей Чарочкиной и Полиной Шуваловой, поражения от Леи Гарифуллиной и сегодня – от Екатерины Гольцевой) оказалась в хорошей компании: столько же – и у победительницы прошлогоднего Суперфинала в Царском Селе Баиры Ковановой из Саратовской области. Волей календаря в следующем туре аутсайдеры нынешнего Суперфинала – Карманова и Кованова – встретятся в 5-м туре.

Обыгравшая в прошлом туре Карманову Лея Гарифуллина (Свердловская область) победила и на этот раз, подавив сопротивление москвички Дарьи Чарочкиной. Гарифуллина лидирует, набрав 3,5 очка, в следующем туре её соперницей станет Шувалова. Партия Шуваловой с Валентиной Гуниной продолжалась сегодня очень долго, но ладейный эндшпиль оказался ничейным. Теперь у не слишком удачно начавших Суперфинал Гуниной и Шуваловой – по 1,5 очка и 7–10 места вместе с Гольцевой и Чарочкиной.

Хорошо идёт по турнирной дистанции вернувшаяся в большие шахматы Ольга Гиря: после победы в стартовом туре над Гуниной последовали три ничьи – с Екатериной Лагно, Дарьей Войт и Натальей Погониной.







