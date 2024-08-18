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Питерец.ру » Спорт » Ничейный 2-й тур в Барнауле, где продолжается Суперфинал чемпионата России по шахматам: у мужчин лидирует набравший 1,5 очка Грищук, в женском турнире впереди Лагно, Гарифуллина и Гиря

Ничейный 2-й тур в Барнауле, где продолжается Суперфинал чемпионата России по шахматам: у мужчин лидирует набравший 1,5 очка Грищук, в женском турнире впереди Лагно, Гарифуллина и Гиря

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Сменившая имидж Полина Шувалова (на фото) не смогла сегодня победить петербурженку Ольгу Карманову.

Из-за обилия ничьих во 2-м туре шахматных Суперфиналов (мужского и женского), «Питерец.ру» решил объединить сведения из Барнаула в одну новость. Мужской турнир особенно разочаровал – ни одной результативной партии. Действующий чемпион России Владислав Артемьев приложил максимум усилий, чтобы обыграть дебютанта Суперфиналов Рудика Макаряна, но упорная защита сделала своё дело – ничья.

Петербуржец Максим Матлаков разошёлся миром с Андреем Есипенко и теперь сыграет с лидером турнира – Александром Грищуком. Только Грищук смог набрать 1,5 очка за 2 тура после ничьей с Павлом Понкратовым. Очень важной в турнирном отношении может стать партия между Есипенко и Даниилом Дубовым в следующем туре.

В женском турнире идёт более бескомпромиссная борьба. Но чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова пока играет только вничью. Комментирующий Суперфинал Георгий Кастаньеда был в недоумении от ничьей в партии Кармановой с Полиной Шуваловой. В следующем туре Карманова будет играть с Леей Гарифуллиной, входящей в лидирующее трио.

Две партии женского Суперфинала завершились не вничью: Наталья Погонина в драматичной борьбе одолела Екатерину Гольцеву, а проигравшая на старте Валентина Гунина переиграла Дарью Чарочкину.

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