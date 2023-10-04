Шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина выиграла четвёртую партию подряд в женском Суперфинале в Царском Селе, а Гунина победила Шувалову

«Питерец.ру» впечатлён бескомпромиссностью борьбы в 4-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам, продолжающегося в Царском Селе – лишь одна ничья. Миролюбием сегодня отметились победительница Высшей лиги в Новокузнецке Екатерина Гольцева (Нижний Новгород) и саратовская шахматистка Наталья Погонина. Обе не слишком удачно стартовали в Суперфинале: теперь Гольцева (1,5 очка) занимает промежуточное 9-е место, Погонина делит 10–11 места с Марией Якимовой.

Лидер прежний – Лея Гарифуллина (4 очка), которая не пожалела аутсайдера турнира Ольгу Матвееву из Пермского края. На чистое второе место вышла стабильная Баира Кованова, победившая чёрными Алину Бивол. У Ковановой – 3,5 очка, а Бивол пропустила на третью строчку Ольгу Баделько. Экс-белоруска выиграла белыми у Марины Корневой, и эта победа стала для Баделько третьей подряд.

Анна Шухман (на фото) после «баранки» в прошлом туре сегодня смогла одолеть Якимову и догнала в таблице Бивол – у обеих по 2,5 очка. Пятикратная чемпионка России Валентина Гунина белыми обыграла рейтинг-фаворита Полину Шувалову, но пока дела этих статусных участниц Суперфинала идут не лучшим образом. И Гунина, и Шувалова набрали за 4 тура только по 1,5 очка.