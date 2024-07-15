Испания стала чемпионом Европы, победив в финале Англию со счётом 2:1, а лучшим игроком турнира стал Родри

Победа сборной Испании на континентальном первенстве года видится едва ли не максимально справедливым итогом Евро – 2024. «Питерец.ру» напоминает: испанцы уверенно выиграли группу, после чего на пути к финалу последовательно победили Грузию (4:1), Германию (2:1 ДВ) и Францию (2:1). Команда Луиса Де Ла Фуэнте не имела видимых слабых мест, а испанская игровая модель приносила результат.

Англичане на фоне испанцев выглядели скучными везунчиками. Заняв с довольно унылой игрой первое место в группе, родоначальники футбола могли вылететь уже в 1/8 финала в игре со словаками: лишь гол на 5-й компенсированной минуте позволил англичанам перевести встречу в ставший победным овертайм. Швейцарцев команда Гарета Саутгейта прошла только по пенальти, у сборной Нидерландов тоже удалось выиграть с большим трудом.

Первыми в финале забили испанцы: Нико Уильямс забил на 47-й минуте при попустительстве английской обороны. После этого испанцы не использовали хорошие возможности удвоить своё преимущество, и Коул Палмер сравнял счёт на 73-й минуте. Матч катился к дополнительному времени, но победу Испании принёс Ойарсабаль, пробивший Пикфорда в концовке.

Лучшим игроком турнира признали не Ольмо, а Родри из «Манчестер Сити».