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Питерец.ру » Спорт » Англия благодаря голу резервиста Уоткинса победила Нидерланды и вышла в финал Евро – 2024

Англия благодаря голу резервиста Уоткинса победила Нидерланды и вышла в финал Евро – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Олле Уоткинс стал героем полуфинала Евро – 2024, позволив англичанам избежать дополнительного времени.

«Питерец.ру» ожидал дополнительного времени в упорном матче между сборными Англии и Нидерландов (а каким ещё может быть столь важный матч континентального первенства?). Однако англичанам улыбнулась удача: вышедший на замену Олле Уоткинс сумел поразить ворота Барта Вербрюггена в компенсированное ко второму тайму время: сплоховал в этом эпизоде защитник «Оранжевых» Стефан Де Врей.

А ведь команда Рональда Кумана очень быстро открыла счёт: уже на 7-й минуте Симонс благодаря отличным индивидуальным действиям забить – Джордан Пикфорд вряд ли имел шансы выручить родоначальников футбола. Англичане быстро сравняли счёт: на 11-й минуте защитник Думфрис сфолил на Кейне в собственной штрафной. Пенальти пробил сам Гарри, который не без труда переиграл Вербрюггена в этом игровом эпизоде. Вскоре Фоден мог вывести сборную Англии вперёд, но быстрый Думфрис предотвратил гол, вынеся мяч с «ленточки».

Дело шло к дополнительному времени, однако сработала замена Гарета Сайтгейта. Уставшего Кейна заменил Олле Уоткинс из «Астон Виллы», который и решил исход встречи в компенсированное ко второму тайму время (автором голевой передачи стал Коул Палмер). Итог – 2:1 в пользу Англии, которой теперь предстоит финал с испанцами.


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