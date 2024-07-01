Евро – 2024: Грузия открыла счёт, но потерпела крупное поражение в матче с Испанией, счёт – 1:4

«Питерец.ру» считает выступление сборной Грузии на Евро – 2024 очень удачным: команда Вилли Саньоля смогла выйти из сложной группы, а шансов против испанцев вряд ли было много. Достаточно вспомнить, что в отборочном турнире Испания нанесла Грузии поражение с неприличным счётом 7:1, да и на этот раз победа «Красной Фурии» получилась крупной.

Счёт открыли грузины в своей первой же атаке, которая завершилась автоголом Ле Нормана на 18-й минуте. В четвертьфинале сборная Грузии пребывала минут 20 – до того, как Родри сравнял счёт при помощи Нико Уильямса. После перерыва испанцы взялись за дело всерьёз, стремясь не просто победить соперника, а сделать это с внушительной разницей в счёте. На 51-й минуте голкипер Мамардашвили спас грузинскую команду от верного гола, но испанцы всё равно забили: сделал это Фабиан Руис. После этого Саньоль и главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте занялись заменами.

А на 75-й минуте почти все вопросы о победителе снял гол Уильямса: отыграть два мяча у более сильного соперника в матче плей-офф чемпионата Европы – сродни чуду. Итоговый счёт 4:1 установил гол Ольмо на 83-й минуте. Теперь любителей футбола 5 июля ожидает интереснейший четвертьфинал Германия – Испания.