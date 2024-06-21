Евро – 2024: Италия проиграла Испании благодаря автоголу, Австрия уверенно победила Польшу

«Питерец.ру» старается освещать продолжающийся на футбольных полях Германии чемпионат Европы. В матче группы В испанцы во 2-м туре встречались с итальянской командой. «Красная Фурия» прекрасно начала континентальное первенство, разгромив в стартовом матче группового этапа хорватов (3:0). «Скуадра Адзурра», которую тренирует прекрасно известный торсиде «Зенита» Лучано Спаллетти, не без труда заполучила 3 очка в игре со сборной Албании (2:1).

Зрители на заполненном на 80 % стадионе в Гельзенкирхене увидели лишь один забитый мяч: итальянский защитник Калафьори поразил собственный ворота на 55-й минуте. После этого испанцы, играя в излюбленном контратакующем стиле, могли несколько раз увелиличить своё преимущество, но игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Луиса Де Ла Фуэнте. Так испанцы стали второй сборной, досрочно вышедшей в плей-офф Евро – 2024 (первыми обеспечили себе место в 1/8 финала немцы).

Если испанцы набрали 6 очков в первых двух матчах континентального первенства, то поляки – 0. Даже выход на полчаса Левандовски не помог: австрийцы выиграли со счётом 3:1, и теперь в группе D по 3 очка имеют три команды. А вот польская команда теперь обязана обыгрывать Францию, что маловероятно.