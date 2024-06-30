ента новостей

01:43
Швейцария и Германия стали первыми четвертьфиналистами Евро – 2024, Италия и Дания едут домой
00:21
В Петербурге состоялся выпуск лейтенантов войск национальной гвардии Российской Федерации
00:08
Дарья Войт одержала четвёртую победу подряд и лидирует в Высшей лиге чемпионата России, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова занимает пятое место после ничьей с Анной Журовой
18:41
Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов выбран под 5-м номером в первом же раунде драфта НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс»
12:17
В Лаголово пьяный мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика
11:46
В Парголово задержали подозреваемых в стрельбе из страйкбольного оружия
10:52
Прав ли Медведев в своей оценке итогов Холодной войны?
10:27
Отменить или оставить: 58% учителей против ЕГЭ
01:47
30-летие Аниша Гири обернулось «ничейным» туром на шахматном супертурнире в Бухаресте, среди участников которого – и Ян Непомнящий
00:05
После 3-го тура продолжающейся в Нижнем Новгороде Высшей лиги таблицу возглавили четверо шахматистов – Наер, Землянский, Макарян и Тимофеев, а гроссмейстер Нестеров не входит даже в тридцатку
23:12
Евгения Овод проиграла Дарье Войт в 3-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова победила Участницу Суперфинала – 2023
19:59
На Парашютной улице подросток на электросамокате сбил женщину с коляской
18:11
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке брига «Россия»
18:09
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил готовность сил и средств к проведению праздника выпускников «Алые паруса»
15:34
На трассе «Нарва» автомобиль «Рено Сандеро» влетел в столб. Водитель и пассажир погибли
13:40
В Ленобалсти водитель «Газели» погиб в ДТП с фурой
13:30
В посёлке Кобрино подожгли сетевой магазин
13:17
В Приморском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил подростка
13:13
В Петербурге поймали троих приятелей - автоугонщиков
12:10
В Петербурге поймали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже
12:01
В Петербурге поймали стрелка по автобусу у метро «Лесная»
10:17
Новостройки могут подешеветь
09:47
С математикой и физикой стало намного лучше
09:43
На Васильевском острове автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика
09:32
На Васильевском острове годовалая девочка погибла после падения из окна
23:30
Петербургский гроссмейстер Линчевский выиграл у Бимиева во 2-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде, а лидируют набравшие по 2 очка Тимофеев и Макарян
22:51
Евгения Овод и Дарья Войт лидируют в Высшей лиге чемпионата России по шахматам после 2-го тура, Анастасия Бондарук и Ольга Карманова набрали на пол-очка меньше
21:41
На трассе «Сортавала» в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Сортавалы
16:47
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения для проведения марафона «Белые ночи»
16:44
Премьера мюзикла «Маленький принц»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Швейцария и Германия стали первыми четвертьфиналистами Евро – 2024, Италия и Дания едут домой

Швейцария и Германия стали первыми четвертьфиналистами Евро – 2024, Италия и Дания едут домой

0
13
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
Итальянцы и датчане синхронно проиграли свои матчи 1/8 финала со счётом 0:2.

«Питерец.ру» проводит историческую параллель между выступлением сборной Италии, завоевавшей титул на прошлом чемпионае Италии, с временами 80-х годов. Тогда «Скуадра Адзурра» Энцо Беарзота выиграла «Мундиаль» в Испании в 1982 году, после чего не попала на чемпионат Европы и достигла лишь 1/8 финала на мировом первенстве в Мексике (что привело к досрочной отставке тренера).

Чемпионы Европы 2020 года тоже пропустили следующий крупный турнир – чемпионат мира в Катаре. А на Евро – 2024 итальянцы чудом не вылетели ещё на групповом этапе, забив гол хорватам в компенсированное время. Но первый же раунд плей-офф оказался для команды бывшего главного тренера «Зенита» последним: швейцарцы выиграли со счётом 2:0 (голы забили Фройлер и Варгас) и вышли в четвертьфинал. Уволят ли Спаллетти после этого – вопрос к итальянской федерации футбола.

В другой встрече 1/8 финала случилась «худшая минута в карьере» защитника сборной Дании Андерсена. Сначала игрок «Кристал Пэлас» забил гол на 48-й минуте, но его отменили из-за вмешательства VAR. И тут же Андерсен «привёз» пенальти в собственные ворота, который реализовал Хавертц. А на 68-й минуте Мусиала установил итоговый счёт – 2:0 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-06-2024, 22:38
Евро – 2024: Италия проиграла Испании благодаря автоголу, Австрия уверенно победила Польшу
27-06-2016, 21:06
Италия уверенно переиграла Испанию в 1/8 финала Евро — 2016
7-07-2021, 22:45
Манчини ждёт соперника по финалу чемпионата Европы
23-06-2016, 00:14
Ирландия, а не Турция стала последним участником плей-офф чемпионата Европы
17-05-2016, 15:24
Чехия выиграла группу А, швейцарцы едут домой
12-06-2021, 19:38
На чемпионате Европы вслед за победой Италии вничью сыграли Уэльс и Швейцария

Происшествия на дорогах

0
168
Вчера, 12:17
В Лаголово пьяный мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика
0
197
28-06-2024, 19:59
На Парашютной улице подросток на электросамокате сбил женщину с коляской
0
224
28-06-2024, 15:34
На трассе «Нарва» автомобиль «Рено Сандеро» влетел в столб. Водитель и пассажир погибли
0
187
28-06-2024, 13:40
В Ленобалсти водитель «Газели» погиб в ДТП с фурой
Наверх