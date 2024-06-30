Швейцария и Германия стали первыми четвертьфиналистами Евро – 2024, Италия и Дания едут домой

«Питерец.ру» проводит историческую параллель между выступлением сборной Италии, завоевавшей титул на прошлом чемпионае Италии, с временами 80-х годов. Тогда «Скуадра Адзурра» Энцо Беарзота выиграла «Мундиаль» в Испании в 1982 году, после чего не попала на чемпионат Европы и достигла лишь 1/8 финала на мировом первенстве в Мексике (что привело к досрочной отставке тренера).

Чемпионы Европы 2020 года тоже пропустили следующий крупный турнир – чемпионат мира в Катаре. А на Евро – 2024 итальянцы чудом не вылетели ещё на групповом этапе, забив гол хорватам в компенсированное время. Но первый же раунд плей-офф оказался для команды бывшего главного тренера «Зенита» последним: швейцарцы выиграли со счётом 2:0 (голы забили Фройлер и Варгас) и вышли в четвертьфинал. Уволят ли Спаллетти после этого – вопрос к итальянской федерации футбола.

В другой встрече 1/8 финала случилась «худшая минута в карьере» защитника сборной Дании Андерсена. Сначала игрок «Кристал Пэлас» забил гол на 48-й минуте, но его отменили из-за вмешательства VAR. И тут же Андерсен «привёз» пенальти в собственные ворота, который реализовал Хавертц. А на 68-й минуте Мусиала установил итоговый счёт – 2:0 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.