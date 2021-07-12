Италия стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию по пенальти

Обе футбольные нации ждали этого финала очень долго. Единственная большая победа англичан случилась в 1966 году на домашнем чемпионате мира, а итальянцы два года спустя выиграли европейское первенство. У главных тренеров команд была возможность стать чемпионами Европы в качестве игроков. Но Роберто Манчини в 1988 году не смог преодолеть в полуфинале советский барьер (тогда команда Лобановского победила «Скуадру адзурру» 2:0). А Гарет Саутгейт вообще стал антигероем полуфинала Евро – 1996 с немцами, не реализовав решающий пенальти.

В этом финале в шкуре Саутгейта оказались сразу несколько игроков англичан, которые вели и в основное время, и в послематчевой серии 11-метровых. «Питерец.ру» осуждает пижонскую манеру исполнения удара Маркусом Рэшфордом, который умудрился попасть в штангу, когда Доннарумма лежал в другом углу ворот – после этого счёт в серии пенальти сравнялся. Затем Санчо не забил после слишком короткого разбега – выручил Доннарумма. Вратарь англичан Пикфорд после этого отразил не самый сложный удар Жоржиньо, но юный Сака тоже забить не смог.