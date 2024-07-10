Сборная Испании стала первым финалистом Евро – 2024, победив в полуфинале Францию со счётом 2:1

«Питерец.ру» знает историю встреч Испании и Франции на континентальных первенствах. В 1984 году «Трёхцветные» сумели обыграть испанцев в финале, после чего долго вспоминали ошибку вратаря Арконады. В 2000 году успех снова сопутствовал французам, которые сумели преодолеть сопротивление «Красной Фурии» в четвертьфинале. Футбольная реконкиста началась в 2012 году: Испания в ранге действующего чемпиона Европы сумела победить галлов со счётом 2:0, когда оба мяча забил Хаби Алонсо.

И на этот раз победа досталась испанцам, который при этом пропустили первыми. Ветеран Хесус Навас не смог предотвратить голевую передачу Мбаппе на Коло Муани, и команда Дидье Дешама повела в счёте. Но в середине первого тайма Испания нанесла ответный удар: юный Ламин Амаль пробил так, что и Меньян не помог – 1:1. Вскоре испанцы вышли вперёд: сначала автором автогола значился французский защитник Кунде, но в итоге победный для Испании гол записали на Ольмо. Нет сомнений, что Ольмо войдёт в различные символические сборные по итогам турнира.

Победа над Францией лишь укрепила статус Испании, как главного фаворита Евро – 2024. Соперник команды Луиса Де Ла Фуэнте определится в дуэли команд Англии и Нидерландов, который состоится 10 июля.