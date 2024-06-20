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Питерец.ру » Спорт » Евро – 2024: уверенная победа Германии и три подряд ничьи с одинаковым счётом 1:1

Евро – 2024: уверенная победа Германии и три подряд ничьи с одинаковым счётом 1:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Сербы спаслись в матче со словенцами, англичане не смогли превзойти датчан, не выявили победителя и шотландцы и со швейцарцами.

«Питерец.ру» не находит объяснения обилию ничьих на чемпионате Европы: не исключено, что команды просто не хотят решать свои турнирные задачи досрочно, затягивая драму до третьего раунда. Хозяева турнира немцы уверенно выиграли второй матч подряд, не пропустив в игре с венграми. Джамал Мусиала из «Баварии» открыл счёт, а Илкай Гюндоган из «Барселоны» установил итоговый результат – 2:0 в пользу футбольных тевтонов.

Шотландия и Швейцария обменялись голами ещё до перерыва (забили Мактоминай и Шакири), и матч завершился вничью 1:1. Набравшие 6 очков в группе А немцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, лучшие шансы на второе место – у сборной Швейцарии (4 очка).

Программу четверга на Евро – 2024 открывала дуэль бывших соседей по объединённой Югославии. Словенцы открыли счёт усилиями Карнишника на 69-й минуте и почти выиграли этот матч. Но игрок «Милана» Лука Йович испортил словенцам праздник, забив на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте.

Англичане в игре с датской командой открыли счёт на 18-й минуте, когда отличился Гарри Кейн. Но отстоять очередную победу со счётом 1:0 родоначальникам футбола не удалось: скандинавы отыгрались ещё до перерыва, итог – 1:1. Даже ничья со словенцами выведет Англию в 1/8 финала.


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