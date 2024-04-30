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«Ленинградка» выиграла пятый матч серии с московским «Динамо» и завоевала бронзу волейбольной Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Бронзовые медали – огромный успех команды Александра Кашина в сезоне – 2023/2024.

Третье место в женской Суперлиге – исторический успех клуба «Ленинградка». Наставник «Диких Пчёл» Александр Кашин после завершения пятого матча серии со столичным «Динамо» отметил, что «Ленинградка» в сезоне – 2023/2024 «завоевала четыре медали». Интересно, что по ходу «бронзовой» серии Александр Леонидович обмолвился, что покинет свой пост в клубе (Кашин является президентом городской федерации волейбола). Однако столь успешный сезон может заставить 53-летнего Кашина передумать и продолжить тренировать «Ленинградку».

Пятый матч со столичными динамовками уместился всего в три сета (ранее в этой серии было сыграно три тай-брейка, два из которых выиграли москвички). «Ленинградка» в первом сете получила преимущество сначала в 4 очка, затем в 6. Однако команда Константина Ушакова сумела догнать и перегнать, поведя со счётом 18:16. В этот момент петербурженки прибавили и смогли взять важную в психологическом плане стартовую партию – 25:23.

Во втором сете команды доигрались до счёта 20:20, после чего рывок удался петербурженкам – 25:22. Хорошая игра Юлии Кутюковой позволила выиграть и третью партию (25:20), и весь матч (3–0). Кутюкова и Анна Мельникова стали самыми результативными в составе победительниц – по 15 очков.

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