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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» снова проиграла московскому «Динамо» на тай-брейке и теперь уступает в серии за бронзу 1–2

Волейбольная «Ленинградка» снова проиграла московскому «Динамо» на тай-брейке и теперь уступает в серии за бронзу 1–2

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Решающая партия была проиграна командой Александра Кашина с разницей в 6 очков.

«Питерец.ру» уверен, что серия за третье место в женской волейбольной Суперлиге в сезоне – 2023/2024 проходит интереснее, чем финал. Судите сами: в противостоянии за золото лишь в первом матче был сыгран тай-брейк, на котором казанское «Динамо-Ак Барс» превзошло калининградский «Локомотив». Затем было сыграно всего четыре сета (победил «Локомотив» 3–1), а в третьем матче коллектив Радослава Арсова и вовсе разгромил казанских динамовок в трёх партиях.

А вот «Ленинградка» и довольно неожиданно не попавшее в финал столичное «Динамо» сыграли тай-брейк третий раз подряд – к радости любителей волейбола. Первые две партии третьей игры между «Дикими Пчёлами» и командой Константина Ушакова завершились в пользу петербурженок, счёт – 25:23 и 25:20. Хорошей игрой при этом отметились Валерия Романова и Анастасия Гарелик, а блокирующая «Ленинградки» Ирина Королёва в одном из эпизодов вытащила сложнейший удар самой Натальи Гончаровой.

Поведя 2–0, «Ленинградка» вдруг сдала соперницам третью партию, проиграв сет с неприличным счётом 13:25. Попытка избежать тай-брейка успеха не имела: динамовки смогли взять упорнейший четвёртый сет со счётом 25:23. Поведя 7:2 на тай-брейке, московский клуб не растерял преимущества и победил.

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