Проигрывая 1–2, «Ленинградка» победила «Уралочку» на тай-брейке: Горелик набрала 22 очка

«Уралочка-НМТК» в предыдущем туре потерпела техническое поражение от клуба «Динамо-Ак Барс», но в матче с «Ленинградкой» команда Николая Карполя («Питерец.ру» напоминает, что этому специалисту уже 85 лет) дала настоящий бой занимающим второе место в таблице Суперлиги петербурженкам.

Анастасия Гарелик завершила стартовую партию, которую «Ленинградка» выиграла со счётом 25:23. Хорошая игра Анастасии Черновой помогла петербургскому клубу немного оторваться от «Уралочки» в следующей партии, но команда Карполя сумела сравнять счёт в матче. В третьем сете «Ленинградка» доплыла до равного счёта 10:10, после чего «Уралочка» смогла заработать преимущество в 5 очков, итог этой партии – 25:21 не в пользу «Диких Пчёл».

Будучи поставленным на грань поражения команде, не входящей в первую восьмёрку чемпионата, команда Александра Кашина смогла догнать и перегнать соперниц. Четвёртая партия прошла под петербургскую диктовку, а вот тай-брейк получился драматичным. Кубинка Регла Гонсалес очень старалась помочь «Уралочке» сотворить сенсацию, но «Ленинградка» выиграла тай-брейк со счётом 16:14. Гарелик набрала 22 очка, Юлия Кутюкова – 15.

3 февраля «Ленинградка» в спорткомплексе СПбГУ сразится с лидером – московским «Динамо».