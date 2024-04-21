Анастасия Гарелик превзошла Наталью Гончарову в результативности, но «Ленинградка» проиграла московскому «Динамо» второй матч серии за «бронзу»

«Питерец.ру» не может упрекнуть волейбольный клуб «Ленинградка» в поражении от московского «Динамо» во втором матче серии за бронзовые медали женской Суперлиги. «Дикие Пчёлы» вели по сетам 2–1, но на четвёртую и пятую партию сил у коллектива Александра Кашина не хватило.

Матч начался так, как будто продолжился тай-брейк предыдущей игры с динамовками: «Ленинградка» уверенно контролировала ход игры, превратив 12:5 в итоговые 25:21. Клубный сайт петербургской команды особо выделил в этой партии либеро Валерию Перову. Сделала «Ленинградка» заявку и на победу во втором сете, оторвавшись от соперниц в дебюте на 4 очка. Однако команда Константина Ушакова сумела догнать и перегнать петербурженок, выиграв вторую партию с разницей в 3 очка.

А вот третий сет достался гостьям, в составе которых выделялись Анастасия Гарелик и Юлия Кутюкова, счёт – 25:21 в пользу «Пчёлок». Отпустив «Динамо» в четвёртой партии, «Ленинградка» уже не имела шансов настичь соперниц – 16:25 и тай-брейк. В укороченной партии динамовки быстро вышли вперёд – 7:2, итог тай-брейка – 15:9 в пользу московского клуба. Лучшую результативность в составе обеих команд показала Гарелик (30 очков), у динамовки Натальи Гончаровой – 25.

Третий матч – 24 апреля.







