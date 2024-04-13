Соперник «Локомотива» по финалу Кубка Гагарина может определиться 13 апреля, если «Металлург» победит «Автомобилист»

Поскольку СКА досрочно вылетел из нынешнего плей-офф КХЛ, «Питерец.ру» вынужден предугадывать второго финалиста из пары «Автомобилиста» и «Металлурга». А ведь на месте клуба из Екатеринбурга вполне могли быть и невские армейцы, проигравшие серию «Автомобилисту» в пяти матчах.

А вот ярославский «Локомотив» словно не заметил сопротивления челябинского «Трактору». Команда Игоря Никитина ещё в понедельник выиграла в Челябинске четвёртый матч серии со счётом 3:0 («сухарь» заработал вратарь железнодорожников Даниил Исаев) и уложилась в минимально возможные четыре встречи. Если окинуть взглядом текущий состав «Локо», там из звёздных имен – разве что Максим Шалунов. Да и легионер у ярославцев только один – словацкий защитник Мартин Гернат, набравший в этом плей-офф 9 (5+4). Забил Гернат и 8 апреля в Челябинске: именно его точный бросок на на 11-й минуте стал победным.

Противостояние «Металлурга» и «Автомобилиста» носит гораздо более упорный характер. Команды пока обмениваются ударами, выигрывая друг у друга по очереди: «Магнитка» выходит вперёд, «Автомобилист» догоняет. После пяти матчей магнитогорцы ведут 3–2 и смогут завершить серию в свою пользу 13 апреля, если выиграют. Возможный седьмой матч – 15 апреля.



