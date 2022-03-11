Три клуба КХЛ не смогли выиграть ни одного матча в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, среди них и соперник СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выиграл свой первый же матч плей-офф с разгромным счётом 8:3. Разницу в 5 шайб в первом поединке нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина обеспечила хорошая реализация большинства, к тому же Андрей Кузьменко сделал дубль. А вот следующие три игры между петербуржцами и минчанам проходили уже в упорной борьбе. Во втором матче всё решилось на исходе третьего периода, когда СКА превратил 1:0 в 3:1.

А вот на переполненной «Минск-Арене» динамовцы дали СКА настоящий бой. Если бы не удаление Гудачека на 60-й минуте основного времени, то случился бы овертайм. Но Никита Гусев реализовал «лишнего» за 44 секунды до сирены, и СКА повёл в серии 3–0. В следующем домашнем для себя матче белорусский клуб вёл 2:1 в начале третьего периода. Но сначала Гусев реализовал большинство, затем уже в равных составах отличились Хуснутдинов и Швец-Роговой, СКА победил 4:3 и прошёл дальше.

«Питерец.ру» обратил внимание, что четырежды проиграли в первом раунде плей-офф не только минчане, но и «Локомотив» с «Нефтехимиком». Ярославцев отправил в отпуск ЦСКА, а нижнекамцы ничего не смогли поделать с «Трактором».