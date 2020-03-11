«Йокерит» стал соперником СКА по второму раунду Кубка Гагарина – 2020

Серия СКА и «Витязя» завершилась с предсказуемым счётом 4–0, при этом интрига присутствовала лишь в матче №4. Затратив на стартовый раунд плей-офф минимальное количество игр, невские армейцы могли спокойно дожидаться итоговой победы «Йокерита» над «Локомотивом».

Преимущество «Джокеров» в первых трёх матчах с ярославцами сомнений не вызывало – 6:0, 5:1 и 3:0. После этого сник ведущий защитник «Йокерита» Лехтонен, который не набирает очков с третьей игры плей-офф. И «Локомотив» отступил от края пропасти, победив дважды подряд. Француз Стефан Да Коста в двух встречах подряд забивал победные для «Локомотива» голы, но сегодня команда Майка Пелино была разгромлена на своём льду. 1:5 – так завершился шестой матч серии для железнодорожников, хотя Да Коста снова забросил шайбу. У «Йокерита» отличился Никлас Йенсен: датский форвард забил в третий раз в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Питерец.ру» отмечает и успех «Салавата Юлаева», выбившего «Авангард»: уфимцы выиграли серию со счётом 4–2. Линус Умарк лидирует в бомбардирском списке – 12 (1+11) очков.