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Питерец.ру » Спорт » КХЛ: с побед начали «Металлург» и «Локомотив» свои полуфинальные серии Кубка Гагарина – 2024

КХЛ: с побед начали «Металлург» и «Локомотив» свои полуфинальные серии Кубка Гагарина – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
Начались полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Питерец.ру» не мог пройти мимо двух первых матчей полуфиналов Кубка Гагарина, хотя СКА уже выбыл из плей-офф. Выбивший СКА в пятим матчах «Автомобилист» проиграл в гостях магнитогорскому «Металлургу». Команда Николая Заварухина не смогла забить Илье Набокову больше одной шайбы, и «Магнитка» воспользовалась этим, победив со счётом 2:1.

Борьба в этом матче была очень упорной, поскольку счёт 1:0 после точного броска Александра Петунина на 35-й минуте держался очень долго. Концовка получилась «огненной»: «Металлург» забил в пустые ворота (отличился Павел Акользин), после чего Данил Романцев с передачи Дениса Баранцева установил итоговый счёт. Магнитогорцы повели в серии и попытаются развить успех 5 апреля.

Ярославский «Локомотив» в четвертьфинале сыграл все семь матчей с омским «Авангардом», выиграв решающий поединок со счётом 2:0 («засушил» Даниил Исаев). А вот у «Трактора» железнодорожники выиграли уже дважды и ведут в серии 2–0. Дубль Александра Полунина в первой игре с челябинцами помог команде Игоря Никитина победить крупно, счёт – 5:2.

Вёл «Локомотив» в счёте и в основное время второй игры, но точный бросок Ильи Карпухина привёл к овертайму. А завершила этот матч шайба Георгия Иванова.

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