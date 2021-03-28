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Питерец.ру » Спорт » ЦСКА и «Локомотив» будут играть седьмой матч, в котором определится соперник СКА в Кубке Гагарина

ЦСКА и «Локомотив» будут играть седьмой матч, в котором определится соперник СКА в Кубке Гагарина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Ярославский клуб смог сравнять счёт в серии, поэтому СКА продолжает ждать будущего оппонента.  

Болельщики СКА наверняка порадовались победе «Локомотива» над ЦСКА в шестом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина – 2021. Ведь московские армейцы – очень уж неудобный соперник для армейцев с берегов Невы. Однако в нынешнем плей-офф СКА уже доказал, что понятие трудного соперника относительно. Московские динамовцы доминировали над СКА в регулярном чемпионате КХЛ и крупно выиграли первый матч серии. После этого побеждал только СКА: четыре раза подряд, выиграв пятый матч серии с показательным счётом 4:0. «Питерец.ру» отмечает, что победной в пятой встрече со столичным «Динамо» стала шайба Евгения Тимкина, который отметился результативной передачей Владиславу Каменеву в победном овертайме ключевого матча № 3.

Что касается противостояния ЦСКА и «Локомотива», то команда Игоря Никитина упустила шанс завершить её досрочно. После пяти встреч московские армейцы вели в серии 3–2, но проиграли в Ярославле с минимальным счётом. В основное время этого матча шайбы забросили защитник «Локомотива» Баранцев и форвард ЦСКА Окулов, а победу в овертайме хозяевам льда принёс гол Ткачёва.

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