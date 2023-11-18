СКА реализовал единственное удаление в составе «Локомотива» за весь матч и выиграл в Ярославле со счётом 2:1, набрав 36 очков после 31 матча чемпионата КХЛ

СКА приехал в Ярославль, одержав перед субботним матчем с «Локомотивом» четыре победы подряд. «Питерец.ру» сообщал, как последовательно были повержены «Трактор» (в овертайме), «Нефтехимик», «Ак Барс» и «Северсталь».

Если верить сайту КХЛ, то Роман Ротенберг выставил на игру с железнодорожниками три полных звена, а в четвёртой пятёрке вместе с одним защитником Выдренковым соседствовал квартет игроков атаки СКА – Кадейкин, Поляков, Зыков и Илья Федотов. Двое из них поучаствовали в первой шайбе невских армейцев, залетевшей в ворота Исаева на 15-й минуте: Поляков и суперзащитник СКА Александр Никишин ассистировали Валентину Зыкову.

Но во втором периоде словак Мартин Гернат сравнял счёт: вообще этот защитник до этого забил в чемпионате – 2023/2024 всего дважды, и то – в одном матче (с «Северсталью» в конце сентября, когда «Локомотив» разгромил соперника со счётом 5:0). Автором победной шайбы СКА стал в этой встрече американский легионер Алекс Гальченюк, отличившийся в большинстве после удаления Чеховича (ассистентов не было). Интересно, что это было ЕДИНСТВЕННОЕ удаление в составе «Локомотива» – оно и решило исход противостояния.

Несмотря на победу в очной встрече, СКА отстаёт от «Локомотива» на 4 очка.