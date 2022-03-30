СКА сыграет первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА 2 апреля

«Спартак» попал во второй раунд без игры из-за отказа «Йокерита», но оказать достойного сопротивления СКА на протяжении всей серии второго раунда московской команде не удалось. А главный тренер СКА Роман Ротенберг наглядно показал своему визави Борису Миронову, что лучше четыре раза победить по 2:1, чем один раз, но 6:1.

После разгрома в стартовом матче серии тренерский штаб петербургского клуба сделал надлежащие выводы, и спартаковское нападение оказалось нейтрализовано. «Питерец.ру» отмечает удивительную последовательность СКА, который четыре раза кряду выиграл с одинаковым счётом, причём весьма футбольным – 2:1.

Отметим и автора ключевого гола серии: Андрей Кузьменко отличился в овертайме четвёртой встречи, позволив СКА одержать ключевую третью победу. Тот матч мог и вовсе завершиться со счётом 1:0 в пользу СКА, если бы Йори Лехтеря не забил за минуту до сирены. Но невские армейцы смогли выдержать и такой психологический удар, выиграв в овертайме благодаря шайбе Кузьменко. Точку в серии поставил точный бросок Никиты Гусева в третьем периоде пятого матча.

Соперников в финале конференции традиционно будет ЦСКА, всухую обыгравший столичное «Динамо» (4–0).