Петербургское хоккейное «Динамо» крупно проиграло в гостях «Ростову» со счётом 3:6, хет-трик сделал Даниил Калмыков

Как объяснить поражение команде, которая набрала в два раза меньше очков в текущем чемпионате ВХЛ – «Кубке Шёлкового пути» , да ещё и с крупным счётом? «Питерец.ру» склонен видеть причиной недооценку игроками «Динамо» своего очередного соперника – аутсайдера из Ростова. Перед рандеву с ростовчанами динамовцы из города на Неве выиграли четыре матча подряд, к тому же – с крупным счётом. Были последовательно повержены «Дизель» (7:3), «Буран» (7:2), «Кристалл» (5:1) и «Тамбов» (4:0).

Проследим за логикой Крикунова: раз матч с тамбовцами «засушил» Сергей Белов, значит именно этого голкипера нужно выпускать и в следующей игре. Однако в матче с «Ростовом» Белов трижды пропустил к 25-й минуте и был заменён на Ивана Сапожникова. Но и эта рокировка не принесла плодов: форвард ростовчан Даниил Калмыков дважды забил Сапожникову и добился хет-трика. Именно Калмыков стал автором победной шайбы своей команды на 35-й минуте, когда ростовский клуб играл в формате «5Х3».

Реализованный Корбитом на 54-й минуте буллит довёл преимущество хозяев до четырёх шайб, а итоговые 3:6 зажёг на табло ростовской «Айс Арены» точный бросок Никиты Пухова. 23 декабря динамовцы дома сыграют с «Норильском», которому крупно проиграли ранее.



