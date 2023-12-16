Петербургский хоккейный клуб «Динамо» взобрался уже на 8-е место в чемпионате ВХЛ

«Питерец.ру» не нарадуется из-за преображения, которое произошло с хоккейным «Динамо» из города на Неве. Из нестабильной команды, которая могла проиграть кому угодно и вдруг выдать рекордную победу, петербургские динамовцы превращаются в «железного» претендента на место в плей-офф ВХЛ. А попадание в плей-офф для «Динамо» – вопрос престижа.

Третью подряд крупную победу коллектив тренера-ветерана Владимира Крикунова одержал в Саратове над «Кристаллом». Саратовский клуб – явный аутсайдер первенства ВХЛ, и счёт 5:1 в пользу петербуржцев это лишний раз продемонстрировал. В первом периоде «крикуновцы» выдали ударный отрезок с 14-й по 18-ю минуту, когда в воротах Кирилла Кузнецова побывали три шайбы. Открыл счёт Александр Кулагин, удвоил Пётр Яковлев, а до крупного преимущество гостей довёл Никита Пухов.

Во втором периоде тысяча зрителей на трибунах стадиона «Кристалл» порадовались точному броску Ивана Бочкова, но интрига в этот матч не вернулась. Третья двадцатиминутка завершилась с разницей в две шайбы в пользу динамовцев: дубля добился Яковлев, а итоговые 5:1 установил точный бросок Артёма Волченкова.

Эта победа стала для «Динамо» уже восьмой при Крикунове при двух поражениях за этот отрезок чемпионата.







