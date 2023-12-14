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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» после 7:3 с «Дизелем» выдало 7:2 в матче с «Бураном»

Петербургское хоккейное «Динамо» после 7:3 с «Дизелем» выдало 7:2 в матче с «Бураном»

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39
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Магия Владимира Крикунова только усиливается с каждой крупной победой динамовцев из города на Неве!

«Питерец.ру» рад за хоккейное «Динамо», которое одержало одну из самых впечатляющих своих побед в нынешнем сезоне ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути». После 9:2 с «Кристаллом» из Саратова и 9:3 с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы динамовцы Санкт-Петербурга повергли воронежский «Буран» со счётом 7:2. При этом матч проходил в Воронеже на стадионе «Юбилейный», где более полутора тысяч зрителей лицезрели разгром хозяев льда с разницей в пять шайб.

А ведь первый период прошёл в равной борьбе: динамовец Егор Сердюк открыл счёт (ассистировали ему Шарифьянов и Косолапов), но «Буран» отыгрался усилиями Яковлева. Во втором отрезке встречи настоящий буран у ворот хозяев устроил коллектив Владимира Крикунова – сразу пять заброшенных шайб за 20 минут игрового времени! Александр Кулагин сделал дубль, по разу ворота воронежского клуба поразили Макар Ханин, Пётр Яковлев и Артём Чернов. Начав третью двадцатиминутку при счёте 6:2 в свою пользу, динамовцы установили итоговые цифры на табло «Юбилейного» после точного броска Владимира Михасёнка с передачи Ханина. Эти 7:2 стали весомым подтверждением того, что занимающее десятое место петербургское «Динамо» планирует не только попасть, но и «пошуметь» в плей-офф ВХЛ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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