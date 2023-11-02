ЦСК ВВС из Самары победил петербургское хоккейное «Динамо» по буллитам, ворота динамовцев защищал Сергей Белов

«Питерец.ру» продолжает освещать не самый лучший сезон для петербургского хоккейного клуба «Динамо». В очередном календарном матче первенства ВХЛ – «Куба Шёлкового пути» динамовцы из города на Неве гостили в Самаре, где состоялся матч с местным ЦСК ВВС.

Самарский клуб тоже не хватал звёзд с неба в чемпионате ВХЛ – 2023/2024, отставая от команды Ярослава Люзенкова по набранным очкам. Игра в Самаре – комментаторский штамп! – получилась равной: таков сейчас уровень динамовцев Санкт-Петербурга, что даже до места в зоне плей-офф добраться не получается.

Динамовский голкипер Сергей Белов уже на 35-й секунде достал шайбу из сетки своих ворот: это Насыров с передач Егорова и Смирнова столь быстро порадовал более тысячи зрителей на трибунах. Сравнять счёт удалось на 9-й минуте Никите Пухову, ассистентами у которого выступили Артём Нечаев и Елисей Карпов. Второй гол ЦСК ВВС в этом матче стал обидным: гости смогли отбиться в меньшинстве, но пропустили на первой же секунде в равных составах. Однако точный бросок Никиты Буруянова перевёл встречу в овертайм, а судьбу матча решали буллиты.

Даниил Давыдов позволил динамовцам выйти вперёд в буллитной серии (2:1), но самарцы сразу же сравняли счёт и выиграли – 3:2Б.