СКА крупно обыграл «Сочи» в «Ледовом»: счёт – 7:2, дубли сделали Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв

Завершился «Кубок Первого канала», проходивший в Санкт-Петербурге, и возобновился регуляный чемпионат КХЛ. «Питерец.ру» знал, что «Сочи» можно назвать удобным соперником для СКА, и счёт 7:2 в матче, состоявшемся 19 декабря в «Ледовом», это только подтверждает. Но не торопитесь обвинять сочинского вратаря Максима Третьяка в этом разгроме: невские армейцы нанесли по воротам хоккейных южан более ШЕСТИДЕСЯТИ бросков. В итоге Третьяк сделал 59 «сэйвов» – этого количества хватило бы на два обычных матча.

Два периода шла равная борьба: Марат Хайруллин открыл счёт на 7-й минуте, а в середине второй двадцатиминутки Сергей Попов реализовал удаление Максима Федотова. Но третий период завершился со счётом 6:1 в пользу СКА: Хайруллин и Михаил Воробьёв добились дублей, ещё по шайбе забросили Борна Рендулич, Арсений Грицюк и Василий Глотов, автором второго гола гостей стал Хафизов. Ворота СКА защищал Юхан Матссон, и его статистика не впечатляет – 15 отражённых бросков из 17.

Эта победа позволила СКА вплотную приблизиться к третьему месту на Западе КХЛ. Сейчас у петербургского клуба и ярославского «Локомотива» – по 53 очка, но железнодорожники провели на матч меньше.

21 декабря любителей хоккея ждёт суперматч СКА – ЦСКА.