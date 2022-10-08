Василий Глотов забросил победную для СКА шайбу в ворота «Витязя»

Василий Глотов продолжает набирать очки за новый клуб («Питерец.ру» напоминает, что начинал сезон этот хоккеист в составе «Сочи»): на этот раз нападающий стал автором важнейшей шайбы, предопределившей исход матча.

До своего визита в Санкт-Петербург клуб из Подмосковья выиграл четыре встречи подряд, и в борьбе против СКА смотрелся достойно. В середине первого периода Рассказов открыл счёт, и забить невским армейцам удалось лишь на 28-й минуте. Быстро вышедший на новый для себя уровень в составе СКА Марат Хайруллин забросил очередную шайбу в этом чемпионате, реализовав большинство. Но «Витязь» усилиями Ивана Ежова быстро вышел вперёд. Лишь под занавес второго периода Михаил Воробьёв сделал счёт 2:2.

Те из зрителей «Ледового», кто ожидал победного штурма СКА в третьей двадцатиминутке, могли удивиться, когда неуступчивый «Витязь» вновь вышел вперёд (Рассказов помог отличиться Абросимову). Но Воробьёв сделал дубль, а лавры героя матча с ним по праву может разделить Глотов. Новичок армейцев за 46 секунд до окончания третьего периода пробил Шикина, и СКА одержал трудную победу со счётом 4:3. Следующим оппонентом команды Романа Ротенберга станет минское «Динамо», матч состоится 11 октября.