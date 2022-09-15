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Питерец.ру » Спорт » Хайруллин снова забил и помог СКА добыть трудную победу над «Локомотивом» в Ярославле со счётом 3:2

Хайруллин снова забил и помог СКА добыть трудную победу над «Локомотивом» в Ярославле со счётом 3:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
В составе проигравших дубль сделал Максим Шалунов.  

Марат Хайруллин сейчас стал едва ли не главной звездой мощного нападения СКА.  Голевая серия Хайруллина в регулярном чемпионате КХЛ сейчас составляет 4 матча и вполне может продолжиться.

«Локомотив» очень хотел победить СКА, но команду Игоря Никитина подвели удаления. Невские армейцы открыли счёт в большинстве после удаления Алексеева: отличился Валентин Зыков с передач Хайруллина и Игоря Ожиганова. Случилось это на исходе стартового периода, а вот во втором отрезке игры солировал ярославец Максим Шалунов – дубль. Но петербуржцы смогли не только сравнять счёт на 52-й минуте, когда шайбу в большинстве забросил Хайруллин, но и победить.

Автором решающей шайбы в составе СКА стал Михаил Воробьёв, которому ассистировали Дамир Жафяров и Андрей Педан. Команда Романа Ротенберга продлила свою победную серию, которая составляет уже 6 матчей.

Сегодня в КХЛ уже состоялись две встречи, завершившиеся «сухими» победами. «Металлург» победил в гостях «Амур» (3:0), а «Адмирал» дома обыграл «Салават Юлаев» (2:0).

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