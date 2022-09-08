Марат Хайруллин стал главным героем крупной победы СКА над омским «Авангардом»

Если бы «Авангард» лучше начал сезон, то ценность победы СКА на омичами с крупным счётом 4:1 казалась бы ещё выше. Но «Ястребы», как часто называют «Авангард» любители хоккея, мягко говоря, забуксовал на старте регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин – знаковая фигура для омских болельщиков! – доверил «пост номер 1» Станиславу Галимову и не угадал. Опытный голкипер дважды пропустил, когда гости «Ледового» были в меньшинстве (открыл счёт Марат Хайруллин, а на 35-й отличился Михаил Воробьёв). Нокаутирующий удар омской команде нанёс Хайруллин, который очень быстро превратил 2:0 в 3:0, отличившись с передач Жафярова и Педана уже в равных составах. Всё тот же Хайруллин поразил и пустые ворота соперника, оформив хет-трик.

«Питерец.ру» ознакомился с таблицей результативности игроков КХЛ: до Хайруллина ещё никому не удавалось сделать хет-трик в нынешнем сезоне. Лучшим снайпером сейчас является минчанин Райан Спунер (4 шайбы), а Хайруллин и другой нападающий СКА Александр Волков входят в группу игроков, у которых по 3 взятия ворот.