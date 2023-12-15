Двумя матчами в Санкт-Петербурге начался хоккейный турнир «Кубок Первого канала»: Белоруссия разгромила Казахстан 6:2, а Хайруллин сделал дубль за сборную России

«Питерец.ру» обратил внимание, что за белорусскую сборную в матче с Казахстаном, который начался в «Ледовом» в 14 часов, играли хоккеисты СКА Степан Фальковский и Владимир Алистров. Последний отметился ассистентским баллом, когда помог Евгению Лисовцу сделать счёт 5:2 на 48-й минуте. Итог – 6:2 в пользу белорусов, которых на этом турнире тренирует Константин Кольцов.

А в 18:30 начался матч между командами «Россия 25» (тренер – Роман Ротенберг) и «Звёзды и ВХЛ» (тренер – Николай Воеводин). Голкипер тюменского «Рубина» Евгений Назаров геройствовал два периода, пропустив лишь однажды, когда форвард СКА Василий Глотов сравнял счёт после передач одноклубника Артёма Сергеева и Павла Полтапова. А вот в начале третьего отрезка встречи расклеился и Назаров, пропустивший трижды.

Невский армеец Михаил Воробьёв с передач товарища по команде Сергея Толчинского и Никиты Гребёнкина сделал счёт 2:1 в пользу российской сборной. Сразу же нападающий СКА Валентин Зыков поучаствовал в шайбе Максима Соркина, а на 43-й минуте игрок атаки СКА Марат Хайруллин довёл преимущество до крупного. Здесь Кольцов заменил Назарова на Сергея Мурашова, который уже не пропускал, поскольку Хайруллин забивал в пустые ворота – 5:2.







