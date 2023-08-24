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Питерец.ру » Спорт » СКА дважды пропустил в первом периоде, но выиграл матч с «Сочи» на турнире Пучкова со счётом 4:3, победную шайбу забросил Александр Никишин

СКА дважды пропустил в первом периоде, но выиграл матч с «Сочи» на турнире Пучкова со счётом 4:3, победную шайбу забросил Александр Никишин

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
СКА одержал вторую победу подряд на предсезонном турнире имени Пучкова.

«Питерец.ру» удивлён: уже второй матч на турнире имени Пучкова завершился со счётом 1:0, как будто это футбол, а не хоккей. «Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Сибирь»: «сухарь» заработал череповецкий голкипер Шостак.

СКА после крупной победы над «Автомобилистом» (5:2) сумел одолеть и следующего оппонента – ХК «Сочи». Разгромленные в первом матче на турнире сочинцы бодро начали матч: Аляев и Рендулич поразили ворота Сергея Иванова в стартовом периоде.

В первом перерыве главный тренер СКА Роман Ротенберг нашёл волшебные слова, и в следующей двадцатиминутке преимуществом завладел СКА. Иван Зинченко с передач Ильи Федотова и Ивана Демидова сократил отставание невских армейцев, а Владимир Алистров после паса Артёма Сергеева реализовал «лишнего» и сделал счёт 2:2.

В третьем периоде Дмитрий Бучельников вывел СКА вперёд, но сочинец Николаев позволил своему клубу догнать хозяев льда – 3:3. Но Василий Глотов успел снабдить Александра Никишина результативной передачей, и СКА победил со счётом 4:3.

Ротенберг на послематчевой пресс-конференции назвал «Сочи» «сильной и быстрой командой». Отдельно Ротенберг похвалил Алистрова, набравшего в этой встрече 2 (1+1) очка.

25 августа СКА сыграет с «Сибирью».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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