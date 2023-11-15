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Питерец.ру » Спорт » СКА победил в Казани «Ак Барс» со счётом 4:2, дубль сделал Василий Глотов

СКА победил в Казани «Ак Барс» со счётом 4:2, дубль сделал Василий Глотов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Вратарь-легионер СКА Юхан Матссон снова наблюдал матч со скамейки запасных.

СКА одержал весьма важную победу в Казани над «Ак Барсом», которая должна снизить накал критики петербургского клуба из-за сложностей в этом сезоне. Роман Ротенберг снова доверил «пост номер один» Никите Серебрякову, а вот швед Юхан Матссон последний раз выходил на лёд в середине сентября. «Питерец.ру» сомневается, что Матссона брали в СКА с целью держать скандинавского голкипера в запасе.

В первом периоде заполненная «Татнефть-Арена» не дождалась заброшенных шайб ни от «Ак Барса», ни от СКА. Голевой всплеск произошёл в первой половине второго периода: обе команды дважды огорчили друг друга. Василий Глотов с передач Артёма Земчёнка и Эмиля Галимова открыл счёт, а Марат Хайруллин удвоил преимущество невских армейцев.

Два казанских Артёма – Лукоянов и Галимов – достойно ответили на две пропущенные шайбы. Счёт 2:2 держался до 55-й минуты, когда и наступила порадовавшая поклонников СКА развязка. Сначала Глотов отличился в равных составах, оформив дубль, после чего Валентин Зыков забросил Ахтямову в большинстве. СКА сумел выиграть со счётом 4:2, теперь у петербуржцев – 32 очка. Столько же – у ЦСКА и минского «Динамо», которые делят с командой Ротенберга 5–7 места в Западной конференции КХЛ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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