Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги своего участия в ПМЭФ – 2023

Вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг резюмировал своё участие в ПМЭФ. Ротенберг назвал форум важным событием для всей России, определяющим развитие страны на годы вперёд. 15 июня Ротенберг принял участие в обсуждении темы «Спорт в новой реальности: от соревнований – к продукту», вместе с ним в сессии участвовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр Олег Матыцын, Олимпийские чемпионки Елена Вяльбе и Алина Загитова.

На ПМЭФ Ротенберг, по его словам, представил два главных продукта ФХР – хоккей «3 на 3» и «Большой тур сборной». «Питерец.ру» цитирует главного тренера невских армейцев:

«Рассказал о сборной «Россия 25», системе подготовки СКА, нашей клубной хоккейной вертикали, а также НППХ «Красная машина».

Для тех, кто забыл, НППХ – это «национальная программа подготовки хоккеистов». Ротенберг отметил роль партнёров СКА – Алексея Миллера («Газпром»), Владимира Потанина («Норильский никель») и участвовавшего в обсуждении представителя одной из букмекерских компаний.

Ротенберг на ПМЭФ наградил призом «Спортивное ДНК» Сергея Куприянова – пресс-секретаря председателя правления ПАО «Газпром». На ПМЭФ также были замечены Вячеслав Фетисов, Александр Карелин и Владимир Сальников.