На острове Мэн продолжается «Большая Швейцарка ФИДЕ»: в 8-м туре проиграли Горячкина и Шувалова, а Широв победил Мурзина

Испанский гроссмейстер Алексей Широв (на фото) давно и хорошо известен любителям шахмат. Широв даже мог сыграть матч на первенство мира, чему помешали организационные и финансовые трудности. В 8-м туре «Большой Швейцарки», продолжающейся на острове Мэн, 51-летний Широв чёрными обыграл 18-летнего россиянина Володара Мурзина и набрал 4,5 очка (у Мурзина – 3,5).

37-й номер рейтинг-листа «открытого» турнира Максим Матлаков сыграл вничью с отлично стартовавшим Эрвином Лами из Нидерландов. Соотечественник Аниша Гири набрал 3 очка за первые четыре тура, сыграл вничью с Владиславом Артемьевым, после чего «поплыл», проиграв Войташеку и Витюгову.

«Питерец.ру» отмечает, что по итогам 8-го тура Андрей Есипенко (6 очков) занимает по коэффициенту первое место, опережая Видита, Каруану и Дяка. Помучившись в 7-м туре в партии с Эригайси (ничья), Есипенко после этого обыграл Каймера. У Артемьева и Наера – по 4,5 очка, и сегодня им предстоит очная встреча.

В женском турнире Александра Горячкина проиграла своей извечной сопернице Тань Чжунъи из КНР. Лея Гарифуллина оказалась сильнее Полины Шуваловой. Теперь у Гарифуллиной – 5,5 очков, у Горячкиной – 5, у Шуваловой – 4,5. Валентина Гунина сыграла вничью с Пётц.