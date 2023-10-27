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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Максим Матлаков одержал победу в 3-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ», Горячкина и Шувалова тоже выиграли свои партии

Петербургский шахматист Максим Матлаков одержал победу в 3-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ», Горячкина и Шувалова тоже выиграли свои партии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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В мужском турнире 2 очка из 2 из числа россиян смог набрать лишь Андрей Есипенко (на фото).

«Питерец.ру» заметил, что российский гроссмейстер Андрей Есипенко предпочёл не искушать судьбу и сделал быструю ничью в партии 3-го тура с ульяновским сербским шахматистом Александром Предке. У Есипенко – 2,5 очка из 3, поэтому он в любом случае – в группе лидеров «Большой Швейцарки ФИДЕ – 2023», поскольку 100 % очков не набрал ни один из участников «открытого» турнира.

Петербуржец Максим Матлаков любит разнообразие, поэтому сегодня он победил – после поражения на старте и ничьей во 2-м туре. Жертвой Матлакова стал венесуэло-испанский шахматист Эдуардо Итурризага, уступающий россиянину в рейтинге почти 60 пунктов. Матлаков сумел воспользоваться решающей ошибкой белых, не туда отправивших своего ферзя, и соперник сдался уже на 27-м ходу. На пол-очка больше Матлакова набрал на острове Мэн ещё один участник Суперфинала в Царском Селе Евгений Наер. В данный момент Владислав Артемьев близок к победе над Фредериком Сване из Германии, а Володар Мурзин рискует проиграть обладателю Кубка мира – 2021 поляку Дуде.

В женском турнире синхронно выиграли свои партии Александра Горячкина и Полина Шувалова – у обеих теперь по 2 очка. Набравшая 1,5 очка Лея Гарифуллина в этом туре проиграла сопернице из Индии.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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