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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Матлаков на острове Мэн одержал победу над Вагнером в 7-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ», Александра Горячкина занимает 5-е место

Петербургский гроссмейстер Матлаков на острове Мэн одержал победу над Вагнером в 7-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ», Александра Горячкина занимает 5-е место

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16
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.anichkov.ru
Очень надолго затянулось выяснение отношений между Андреем Есипенко и Арджуном Эригайси.

«Питерец.ру» рад победе Максима Матлакова в 7-м туре «Большой Швейцарки» на острове Мэн, потому что до этого турнирное положение петербуржца было худшим из всех российских участников мужского турнира.

Матлаков играл эту партию чёрными, и в дебюте не слишком точны были и играющий под флагом ФИДЕ россиянин, и его соперник из Германии. Матлакову сошёл с рук авантюрный маневр конём на поле с2, после чего Вагнер пошёл в авантюрную атаку на чёрного короля. На 30-м ходу Вагнер допустил решающий промах, увлёкшись наступлением, и признал своё поражение уже через пять ходов. Матлаков набрал 3,5 очка и должен переместиться с выше с 87-го места, которое он занимал по итогам 6-го тура.

Много результативных партий было в верхней половине турнирной таблицы: выиграли в 7-м туре у своих оппонентов Видит (5,5 очков), Бакро, Каймер, Дяк, Федосеев (все – по 5), Раппорт, Аронян, Дуда, Витюгов, Магсудлу, Ниманн, Чепаринов, Тер-Саакян (все – по 4,5).

Действующий чемпион России Владислав Артемьев в этом туре проиграл, Евгений Наер и Володар Мурзин – ничьи. Уже в пятый раз сыграл вничью при одной победе родившийся в Санкт-Петербурге Аниш Гири (Нидерланды).

В женском турнире на пятом месте идёт Александра Горячкина.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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