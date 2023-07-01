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Питерец.ру » Спорт » Володар Мурзин обыграл петербуржца Сергея Лобанова и стал единоличным лидером и другие результаты 5-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке

Володар Мурзин обыграл петербуржца Сергея Лобанова и стал единоличным лидером и другие результаты 5-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
А делегат от Северной столицы Мирослав Власенко не признаёт на этом турнире ничьих.

«Питерец.ру» удивлён решению гроссмейстера Сергея Лобанова разыграть против Володара Мурзина испанскую партию. Ведь два тура назад Алексей Гоганов уже был бит молодым талантом из Нижнего Тагила (хотя на этот раз Володар заявлен за Московскую область). Избери упрямый Лобанов русскую партию – и удивлённый Мурзин мог сделать быструю ничью, ведь рейтинги соперников пока сопоставимы – 2612 у Мурзина и 2547 у Лобанова. Победа над Лобановым позволила Мурзину стать единственным лидером – 4 очка.

Международный мастер Мирослав Власенко (2381) обыграл сегодня белым цветом сильного соперника – гроссмейстера Дмитрия Кокарева (2601). Теперь у Власенко – 3 очка, и петербуржец входит в большую группу игроков, занимающих 9–20 места. К неожиданностям 5-го тура можно отнести поражение игравшего белыми Давида Паравяна (2612) от Сергея Савицкого из ЯНАО. Паравян (2,5 очка) даже не входит теперь в первую двадцатку на турнире. Однако швейцарская система даст участнику предстоящего Кубка мира в Баку шанс подняться повыше.

Гроссмейстеры Михаил Кобалия и Михаил Демидов синхронно выиграли свои партии и выбрались из «подвала». Ещё один петербуржец Кирилл Путренко сыграл вничью со своим ровесником Алексеем Гребневым.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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