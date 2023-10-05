Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с Есипенко в 5-м туре Суперфинала в Царском Селе и отстаёт от лидирующего Артемьева на 2 очка

«Питерец.ру» разочарован текущим положением Максима Матлакова в таблице «открытого» Суперфинала чемпионата России по шахматам. Петербуржцец Матлаков после ничьей с ростовчанином Андреем Есипенко входит в пятёрку гроссмейстеров, набравших по 2,5 очка («полтинник»!). Компанию Матлакову составляют тот же Есипенко, Артём Тимофеев и Евгений Томашевский.

5-й тур у мужчин стал едва ли не самым скучным – всего одна результативная партия: лидер Владислав Артемьев обыграл Екатерину Лагно и набрал внушительные 4,5 очка. Если так пойдёт дальше, то Артемьев выиграет Суперфинал с хорошим отрывом и впервые в своей карьере станет чемпионом страны. Ближайшие соперники казанского гроссмейстера – сыгравший сегодня вничью с Александрой Горячкиной Володар Мурзин (6-й тур), Тимофеев (7-й тур) и в 8-м туре – Матлаков. Если лидер выиграет ещё пару партий к 9-му тур, то Артемьева можно будет считать чемпионом досрочно.

А для Матлакова едва ли не всё в плане медальных перспектив решится в следующем туре: нужно во что бы то ни стало побеждать белыми идущего вторым Евгения Наера (3,5 очка). Шансы есть, поскольку Матлаков на 14 лет моложе своего соперника по 6-му туру. Между собой сыграют и аутсайдеры – Сычёв и Розум.