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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» после победы над тюменским «Рубином» со счётом 4:2 – во главе таблицы ВХЛ, а хоккейное петербургское «Динамо» крупно обыграло «Югру»

«СКА-Нева» после победы над тюменским «Рубином» со счётом 4:2 – во главе таблицы ВХЛ, а хоккейное петербургское «Динамо» крупно обыграло «Югру»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
4:1 – с таким счётом динамовцы обыграли «Югру», оказавшуюся не столь уж грозной.

Кирилл Танков стал самым результативным игроком в победном для «СКА-Невы» матча с «Рубином» из Тюмени, в котором был зафиксирован счёт 4:2 в пользу петербуржцев. При счёте 1:1 Танков сначала забил сам, затем отлично ассистировал Дмитрию Бучельникову при реализации большинства. Тюменцы смогли на 51-й минуте сократить отставание в счёте до минимума, но те же Бучельников и Танков сотворили четвёртую армейскую шайбу. В итог у Танкова – 3 (2+1) очка за матч!

После трёх побед на старте чемпионата ВХЛ «СКА-Нева» занимает первое место, набрав 6 очков. Столько же у воскресенского «Химика», но клуб из Подмосковья потерпел 7 сентября поражение от московской «Звезды» (2:3). Следом за двумя лидерами – «СКА-Невой» и «Химиком» – идут ещё шесть команд, среди которых и петербургское «Динамо».

«Питерец.ру» раз за динамовцев, разгромивших «Югру», которую динамовская пресс-служба в отчёте о матче назвала «грозным соперником». Игра показала, что клуб из ХМАО не столь уж страшен – на этот раз «Динамо» праздновало крупную победу со счётом 4:1. Уже в первом периоде Антон Косолапов и Егор Сердюк поразили ворота Сохатского. Ещё по шайбе югорчанам забросили Кирилл Беляев и Иван Косоренков. У «Югры» отличился Шарифьянов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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