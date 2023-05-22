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Питерец.ру » Спорт » «Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола

«Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола

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23
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fczvezda.com
После ничьей 3:3 в Муроме петербургская «Звезда» проиграла вологодским динамовцам.

15 мая в Муроме «Звезда» из Санкт-Петербурга вполне могла рассчитывать на победу: в начале второго тайма команда Дмитрия Комбарова (на фото) вела со счётом 3:1. Но дубль Владислава Сысуева испортил звезде праздник, не дав одержать выездную победу – 3:3.

Следующий матч «Звезды» получился ещё более результативным, а вот турнирных очков в копилку петербуржского клуба не принёс. Немногочисленные зрители стадиона «Кировец» быстро увидели два взятия ворот Владимира Мухина. Сначала звёздного капитана огорчил будущий герой матча Корепов, а на 8-й минуте Чупин удвоил преимущество вологодцев.

Форвард «Звезды» Степан Евсютин сравнял счёт в середине первой половины встречи, и на перерыв команды ушли при лидерстве динамовцев в один мяч. Максим Андреев стал автором одного из мячей в матче с «Муромом», забил полузащитник-ветеран и в ворота «Динамо-Вологда». На 80-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Лобанова, и Андреев сравнял счёт.

Но отстоять хотя бы ничью команда Комбарова не смогла: на 88-й минуте Корепов принёс динамовцам победу со счётом 3:2. «Питерец.ру» видел в соцсетях ролик, как вологодские футболисты хором распевали одну из песен группировки «Ленинград» в раздевалке после этого выигрыша.

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