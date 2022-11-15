СКА разгромил минское «Динамо» со счётом 7:2, Дмитрий Яшкин сделал дубль

Минские динамовцы могли оказаться не в том месте и не в то время: разъярённый слабой игрой в атаке в предыдущих трёх матчах СКА просто смёл со льда защиту команды Крэйга Вудкрофта. «Питерец.ру» подчёркивает, что минчане продержались два периода, поскольку перед вторым перерывом счёт был ничейным – 1:1. Динамовцы отличились в дебюте второго периода, а сравнял счёт Василий Глотов с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Камалова.

Но третья двадцатиминутка превратилась в безжалостное избиение гостей из столицы Белоруссии. Шесть шайб побывали в воротах Шостака в промежутке между 48-й и 58-й минутами. Дважды забил Дмитрий Яшкин, который и стал автором победной для СКА шайбы в этой игре, а продолжили разгром соперника Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и огорчивший свою бывшую команду Степан Фальковский. При счёте 7:1 в пользу СКА смог отличиться Сапего, но итог – разгром «Динамо» с весомым преимуществом в 5 шайб.

Московский ЦСКА одержал сегодня победу в минималистском стиле, обыграв дома «Адмирал» со скромным преимуществом – 2:0.