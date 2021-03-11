Бурдасов забил в овертайме и помог СКА пройти минское «Динамо» в розыгрыше Кубка Гагарина

Поведя 3–0 в серии с минскими динамовцами, СКА едва не позволил сопернику вернуть интригу. Если бы невские армейцы уступили минчанам на своём льду в матче № 5, то серия вернулась бы на «МинскАрену». Но досрочно выйти во второй раунд СКА помогла хорошая игра двух форвардов – Эмиля Галимова и Антона Бурдасова. Первый отметился дублем, а Бурдасов забросил победную шайбу в дополнительное время.

При этом даже за овертайм СКА пришлось бороться после провала в начале третьего периода. Динамовцы проигрывали 2:3, но смогли отыграться и выйти вперёд. На 43-й минуте Варфоломеев использовал удаление Кирилла Марченко, сразу после этого отличился Мосалёв. «Питерец.ру» отмечает, что Марченко удалось реабилитироваться: именно Кирилл с передач Галимова и Динара Хафизуллина поразил ворота Фурха за 2 минуты до конца третьего периода – 3:3. В овертайме СКА смог реализовать удаление Шинкевича и выиграл серию со счётом 4–1.

Во втором раунде соперником СКА будет московское «Динамо». Команда Владимира Крикунова не без труда прошла «Северсталь» в пяти матчах.