ента новостей

01:12
Бурдасов забил в овертайме и помог СКА пройти минское «Динамо» в розыгрыше Кубка Гагарина
21:02
Волейбольная «Ленинградка» разгромлена дома нижегородской «Спартой»
18:59
«АРМИшка» - санкт-петербургские суворовцы разработали талисман Армейских международных игр
18:58
О страстях, верности себе и одиночестве
10:31
В Ленобласти полицейские обнаружили отстойник краденных машин
10:18
В Санкт-Петербурге открылся музей Жореса Алферова
10:15
В Ленобласти госжилнадзор возобновил проверки
09:03
Закупили мешки для ритуальной службы
08:41
Сколько безработных?
00:49
ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» вышли во второй раунд Кубка Гагарина
19:00
В Петербурге женщина жестоко избила престарелую бабушку
18:55
В Ленобласти военные кинологи ЗВО приступили ко второму этапу профессионального конкурса «Верный друг»
18:54
Россельхознадзор досмотрел более 20 000 животных в аэропорту Пулково
15:54
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области
15:13
В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарок
11:07
Окунулась с рекордом
09:30
Что с коррупцией в Петербурге
00:59
СКА проиграл в Минске но ведёт в серии плей-офф 3–1
20:23
«Зенит» Семака проиграл «Рубину» Слуцкого: спасительный пенальти не реализовал Дзюба
10:00
С 8 марта от первых лиц!
09:36
Мы на 92 месте
19:43
120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы в Санкт-Петербурге
19:42
Военнослужащие ЗВО в Ленобласти поздравили с наступающим 8 марта многодетную супругу сослуживца
00:52
СКА в овертайме победил в Минске и повёл 3–0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
23:32
В Петербурге командующий ЗВО вручил женщинам-военнослужащим награды за достижения в обороне страны
23:31
В Петербурге стартовал Международный турнир по перетягиванию каната
23:30
В Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили цветами жительниц города с наступающим праздником
19:51
Коронавирус отступает?
19:32
Волейбольный «Зенит» вслед за еврокубковым успехом победил «Белогорье» в матче Суперлиги
19:08
С коммунальщиками будут разбираться?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Бурдасов забил в овертайме и помог СКА пройти минское «Динамо» в розыгрыше Кубка Гагарина

Бурдасов забил в овертайме и помог СКА пройти минское «Динамо» в розыгрыше Кубка Гагарина

0
3
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Пятый матч серии складывался так, что вместо 4–1 в серии в пользу СКА могла бы быть 3–2.

Поведя 3–0 в серии с минскими динамовцами, СКА едва не позволил сопернику вернуть интригу. Если бы невские армейцы уступили минчанам на своём льду в матче № 5, то серия вернулась бы на «МинскАрену». Но досрочно выйти во второй раунд СКА помогла хорошая игра двух форвардов – Эмиля Галимова и Антона Бурдасова. Первый отметился дублем, а Бурдасов забросил победную шайбу в дополнительное время.

При этом даже за овертайм СКА пришлось бороться после провала в начале третьего периода. Динамовцы проигрывали 2:3, но смогли отыграться и выйти вперёд. На 43-й минуте Варфоломеев использовал удаление Кирилла Марченко, сразу после этого отличился Мосалёв. «Питерец.ру» отмечает, что Марченко удалось реабилитироваться: именно Кирилл с передач Галимова и Динара Хафизуллина поразил ворота Фурха за 2 минуты до конца третьего периода – 3:3. В овертайме СКА смог реализовать удаление Шинкевича и выиграл серию со счётом 4–1.

Во втором раунде соперником СКА будет московское «Динамо». Команда Владимира Крикунова не без труда прошла «Северсталь» в пяти матчах.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-01-2021, 23:35
Шейн Принс и Антон Бурдасов устроили снайперскую дуэль в Минске
2-03-2020, 15:44
Кузьменко – 3, Марченко – 2: так СКА начал серию с «Витязем»
15-09-2020, 23:57
В матче с «Авангардом» СКА превратил 0:3 в 3:3, но пропустил в большинстве в овертайме
23-03-2017, 23:27
«Локомотив» оказал СКА достойное сопротивление, но проиграл в овертайме
6-04-2019, 21:22
«Авангард» не смог досрочно выйти в финал Кубка Гагарина
8-09-2018, 22:18
Бенефис Антона Бурдасова в Санкт-Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
360
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
859
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
965
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
878
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх