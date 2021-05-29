Payeer

ента новостей

16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
14:06
На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками
09:51
Для одних футбол и форум, для аварийщиков – тяжелые деньки
09:25
Не можешь уснуть? Воспользуйся советами сомнолога
22:50
Книжный салон набирает обороты: основные итоги третьего дня
22:48
Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!
15:16
Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
13:50
Мовиста Регионы» будет развивать трамвайный транспорт в Екатеринбурге в рамках концессии
12:57
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок
12:38
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей
12:32
Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином
12:29
Выставка «Люди и города»
12:25
В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины
12:21
Выставка «Дети — главные повелители лета, сама его суть»
12:12
Выставка «Питерское лето»
12:06
Петербургская делегация отправится на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
12:03
В Петропавловской крепости состоится традиционная для студенческих отрядов Петербурга Линейка
11:44
Фестиваль "Письменность: ценности и смыслы"
11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
11:30
В Петербурге задержали группу хакеров, похищавших деньги с банковских счетов граждан
11:19
В Петербурге «целительница» сняла порчу с пенсионерки за 1,3 миллиона рублей
09:39
Налоговый вычет при покупке жилья может вырасти
09:08
Просто принимайте ванну?
23:36
В Петербурге лётчики транспортного вертолёта Ми-26 перевезли на внешней подвеске истребитель Су-27
23:33
Рекорд, концерт, библиотека: Книжный салон удивил горожан в День рождения Петербурга
23:31
На Книжном салоне представлены региональные и зарубежные издательства
20:09
СКА и Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня рождения города
20:06
Фестиваль спортивно-боевых единоборств пройдет в Петербурге
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу

В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
-1
Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области прошёл чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу

Девятнадцать команд в составе военнослужащих и сотрудников из 11 регионов дислокации Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в окружном чемпионате по легкоатлетическому кроссу, который прошёл в Ленинградской области.
Во время легкоатлетического кросса участникам  предстояло преодолеть по пересеченной местности маршрут протяжённостью пять километров для мужчин и три - женщинам. В результате упорной борьбы победу одержала  команда Управления Росгвардии по Архангельской области, второе место - Управление Росгвардии по Псковской области и замкнула тройку призеров  команда Управления Росгвардии по Новгородской области.
Победители и призеры вошли в состав сборной Северо-Западного округа Росгвардии и примут участие в чемпионате войск национальной гвардии.

Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-05-2021, 14:42
Генералы Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к памятнику Петру Первому
17-05-2021, 21:34
Спецназ Росгвардии из Санкт-Петербурга и Ленинградской области испытывали под Архангельском на право ношения крапового берета
14-05-2021, 19:59
В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7
Сегодня, 14:06
На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками
17-05-2021, 14:29
В Петербурге связисты Росгвардии продемонстрируют профессиональное мастерство на конкурсе «Уверенный прием-2021»
18-05-2021, 10:50
В Петербурге военный оркестр Росгвардии воспроизвел марши Первой Мировой войны

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
135
Вчера, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
180
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
195
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
374
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
Наверх