В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу

Девятнадцать команд в составе военнослужащих и сотрудников из 11 регионов дислокации Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в окружном чемпионате по легкоатлетическому кроссу, который прошёл в Ленинградской области.

Во время легкоатлетического кросса участникам предстояло преодолеть по пересеченной местности маршрут протяжённостью пять километров для мужчин и три - женщинам. В результате упорной борьбы победу одержала команда Управления Росгвардии по Архангельской области, второе место - Управление Росгвардии по Псковской области и замкнула тройку призеров команда Управления Росгвардии по Новгородской области.

Победители и призеры вошли в состав сборной Северо-Западного округа Росгвардии и примут участие в чемпионате войск национальной гвардии.