В Петербурге связисты Росгвардии продемонстрируют профессиональное мастерство на конкурсе «Уверенный прием-2021»

В Санкт-Петербурге сборная команда военнослужащих подразделений связи Росгвардии принимает участие в стартовавшем сегодня этапе Всеармейских соревнований среди команд военных связистов.

В ходе профессиональных соревнований радиотелеграфисты, IT-специалисты и экипажи командно-штабных машин Росгвардии продемонстрируют мастерское владение специальной техникой и аппаратурой связи.

С минимальным временем и без ошибок росгвардейцам предстоит передать буквенные и цифровые радиограммы вертикальным телеграфным ключом с использованием малогабаритных радиостанций КВ-диапазона, пройти радиоориентирование на местности, выполнить задачи на оборудовании IT-структуры, развернуть командно-штабные машины.

В конкурсе также участвуют команды других военных ведомств, победители представят Российскую Федерацию на международном конкурсе по выучке подразделений и специалистов войск связи «Уверенный прием-2021», который пройдет в г. Минск, Республика Беларусь.