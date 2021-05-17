В Санкт-Петербурге сборная команда военнослужащих подразделений связи Росгвардии принимает участие в стартовавшем сегодня этапе Всеармейских соревнований среди команд военных связистов.
В ходе профессиональных соревнований радиотелеграфисты, IT-специалисты и экипажи командно-штабных машин Росгвардии продемонстрируют мастерское владение специальной техникой и аппаратурой связи.
С минимальным временем и без ошибок росгвардейцам предстоит передать буквенные и цифровые радиограммы вертикальным телеграфным ключом с использованием малогабаритных радиостанций КВ-диапазона, пройти радиоориентирование на местности, выполнить задачи на оборудовании IT-структуры, развернуть командно-штабные машины.
В конкурсе также участвуют команды других военных ведомств, победители представят Российскую Федерацию на международном конкурсе по выучке подразделений и специалистов войск связи «Уверенный прием-2021», который пройдет в г. Минск, Республика Беларусь.
В Петербурге связисты Росгвардии продемонстрируют профессиональное мастерство на конкурсе «Уверенный прием-2021»
В Санкт-Петербурге сборная команда военнослужащих подразделений связи Росгвардии принимает участие в стартовавшем сегодня этапе Всеармейских соревнований среди команд военных связистов.