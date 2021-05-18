В Петербурге военный оркестр Росгвардии воспроизвел марши Первой Мировой войны

В Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже состоялся концерт-лекция, в ходе которого военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии воспроизвёл марши Первой Мировой войны.

Под руководством начальника оркестра подполковника Максима Кочина военные музыканты исполнили марши «Радость Победы», «Князь Багратион», «Скобелев», «Орел», «Гренадер», «Бой под Ляоляном», «Триумф Победителей», «Марш 92-го пехотного Печерского полка», «Марш Саратовского полка».

Концерт состоялся в Гербовом зале, где в годы войны располагался солдатский госпиталь, опытный архивист Е. Ю. Соломаха сопроводила исполнение маршей историческими изысканиями на тему Первой Мировой. Военная музыка помогла зрителям почувствовать атмосферу жизни того времени.