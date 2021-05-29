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Питерец.ру » Общество » На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками

На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
На сборах в Санкт-Петербурге психологи Северо-Западного округа Росгвардии познакомились с новыми методиками

В Санкт-Петербургском военном ордена Жукова институте войск национальной гвардии Российской Федерации на базе Учебного центра психологической помощи и реабилитации прошел трёхдневный учебно-методический сбор с офицерами, отвечающими за организацию психологической работы в Росгвардии.
Сбор открыл начальник отдела организации психологической работы главного военно-политического управления Росгвардии полковник Чебан А.М. В своем выступлении он отметил важность проведения мероприятий психологической работы, являющейся одним из основных видов обеспечения служебно-боевой деятельности войск. Также были определены основные задачи и перспективы развития психологической работы в войсках, освещены достижения и проблемные вопросы в ее организации.
В ходе учебно-методического сбора были проведены практические, групповые занятия и круглые столы, где были рассмотрены насущные вопросы организации и проведения психологической работы, специфические аспекты профессиональной деятельности войскового психолога, обсуждены имеющиеся проблемы в деятельности психологических подразделений, а также определены пути реализации перспективных научных разработок в области практической психологии с учетом интересов войск. 
В проведении учебных занятий приняли участие офицеры научно-исследовательского отдела по исследованию социально-психологических проблем войск, а также профессорско-преподавательский состав ведущих профильных кафедр военного института. В частности, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Губин В.А, кандидат психологических наук, доцент Прокофьева В.А. Заведующий сектора физиологии СПбНИИ Физической Культуры кандидат медицинских наук, доцент Голуб Я.В. продемонстрировал офицерам перспективные разработки и образцы психологического оборудования.
В завершение сбора был проведен II этап смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший психолог Росгвардии» среди военных институтов войск.

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