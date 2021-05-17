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Питерец.ру » Общество » Спецназ Росгвардии из Санкт-Петербурга и Ленинградской области испытывали под Архангельском на право ношения крапового берета

Спецназ Росгвардии из Санкт-Петербурга и Ленинградской области испытывали под Архангельском на право ношения крапового берета

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Спецназ Росгвардии из Санкт-Петербурга и Ленинградской области испытывали под Архангельском на право ношения крапового берета

В Архангельской области военнослужащие подразделений спецназа и разведки Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, прошли испытания на право ношения крапового берета - высшей формы отличия спецназовцев.
К испытаниям, проходящим один раз в год, были допущены самые подготовленные офицеры и сержанты. В полной боевой экипировке они совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности, преодолели штурмовую полосу, выполнили спуск с высотного здания, вели скоростную стрельбу, после чего сразились в спаррингах.
В ходе испытаний оценивалась профессиональная выучка, терпение, волевой характер, моральная и физическая готовность претендентов. По итогам испытаний лучшим военнослужащим были вручены краповые береты.

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