Payeer

ента новостей

20:03
Под контролем ОНФ в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Сердце» приступили к работам по благоустройству территории
19:59
В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7
19:57
Масштабное учение по управлению войсками стартовало в ЗВО
19:56
Концерт совместно с Русским музеем в Большом зале филармонии
12:23
В Ленобласти по подозрению в убийстве женщины-врача задержан её бывший муж
12:03
В ЗВО состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021»
12:01
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
09:15
Расстройства из-за пандемии
08:57
Ипотека в апреле
20:05
К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище венок возложил Михаил Романов
13:53
В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана
13:47
Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»
13:24
В Петербурге пройдет обучающий клуб французского языка
13:19
Житель города Ломоносов подозревается в насилии над малолетним детьми
10:01
Ужесточат правила выдачи лицензии на оружие
09:39
До нас дошел индийский штамм
23:07
Гол Смолова с пенальти принёс «Локомотиву» Кубок России
16:38
Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам
15:09
Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»
15:01
В Петербурге проведут шлюпочную регату
14:55
В Ленобласти на пожаре пострадала женщина
14:43
В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу
14:37
Выставка «Единым ударом!»
14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
14:25
В Ленобласти ликвидирован передвижной цех по производству водки
08:45
Петербуржцы скорбят
08:07
В США теперь нельзя
20:01
«Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards
13:36
Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии
13:08
Выставка «Знаки земли»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7

В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7

В Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» прошёл Чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по регби-7, который проводился в ведомстве впервые.
В Чемпионате приняли участие сборные команды курсантов высших военных учебных заведений Росгвардии из Санкт-Петербурга, Перми, Саратова и Новосибирска.
В результате честной спортивной борьбы победные места среди сборных команд-участников распределились следующим образом:
1 место – Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
2 место – Новосибирский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации им. генерала армии И.К. Яковлева;
3 место – Саратовский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации.
Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путём заноса мяча в зачётную зону соперника или поражение Н-образных ворот выше перекладины.
Организаторами чемпионата выступили Спортивный комитет Росгвардии, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии РФ и Федерация регби России. Судейство осуществляла главная судейская коллегия под руководством главного судьи Олега Кишинева (г.Москва) и заместителя главного судьи – Рената Садыкова (г.Москва). Несмотря на то, что для войск данный вид спорта является новым и соревнования по нему проводились впервые, все мероприятия прошли на высоком организационном уровне.
Победителям и призерам были торжественно вручены медали и грамоты. Для курсантов, прибывших из Перми, Саратова и Новосибирска, организована ознакомительная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Источник: Росгвардия
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-09-2016, 11:11
В Петербурге состоялся День российской гвардии
25-02-2021, 13:54
В Петербурге завершился чемпионат гарнизона по зимнему офицерскому троеборью
7-04-2021, 15:58
В Петербурге прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди курсантов
2-10-2017, 13:24
Наряды Росгвардии усилят на время проката «Матильды»
10-12-2020, 19:19
В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики
26-03-2018, 10:21
Военный праздник в честь 100-летия института Железнодорожных войск

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
156
12-05-2021, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
0
203
10-05-2021, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
224
10-05-2021, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
340
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
Наверх