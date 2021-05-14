В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7

В Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» прошёл Чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по регби-7, который проводился в ведомстве впервые.

В Чемпионате приняли участие сборные команды курсантов высших военных учебных заведений Росгвардии из Санкт-Петербурга, Перми, Саратова и Новосибирска.

В результате честной спортивной борьбы победные места среди сборных команд-участников распределились следующим образом:

1 место – Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

2 место – Новосибирский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации им. генерала армии И.К. Яковлева;

3 место – Саратовский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации.

Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путём заноса мяча в зачётную зону соперника или поражение Н-образных ворот выше перекладины.

Организаторами чемпионата выступили Спортивный комитет Росгвардии, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии РФ и Федерация регби России. Судейство осуществляла главная судейская коллегия под руководством главного судьи Олега Кишинева (г.Москва) и заместителя главного судьи – Рената Садыкова (г.Москва). Несмотря на то, что для войск данный вид спорта является новым и соревнования по нему проводились впервые, все мероприятия прошли на высоком организационном уровне.

Победителям и призерам были торжественно вручены медали и грамоты. Для курсантов, прибывших из Перми, Саратова и Новосибирска, организована ознакомительная экскурсия по Санкт-Петербургу.