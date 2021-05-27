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Питерец.ру » Общество » Генералы Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к памятнику Петру Первому

Генералы Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к памятнику Петру Первому

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Генералы Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к памятнику Петру Первому

Сегодня в день города Санкт-Петербурга генералы Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к памятнику Петру Первому.
Букеты цветов в знак признательности и уважения к основателю Санкт-Петербурга – императору Петру Первому - легли к подножию Медного всадника на Сенатской площади.
В церемонии приняли участие заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор полиции Андрей Бакуменко, начальник Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев и  ветераны Росгвардии, в том числе Герой Российской Федерации генерал-майор Геннадий Фоменко, руководивший штабом Северо-Западного округа.
Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 318 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.

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